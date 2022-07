Força Aérea liberta espaço aéreo para descongestionar aeroporto de Lisboa

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Força Aérea Portuguesa (FAP) vai libertar espaço aéreo junto às áreas militares de Monte Real e de Sintra para aliviar a pressão sobre o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, indica um comunicado da NAV Portugal - Navegação Aérea divulgado esta sexta-feira, 8 de julho.





Este é um dos pontos da carta de operações para o período do Verão IATA 2022 no âmbido do OCEA - Órgão Permanente para a Coordenação da Gestão e Uso do Espaço Aéreo, do qual fazem parte integrante a ANAC, a AAN, a NAV Portugal e a Força Aérea Portuguesa.Esta nova carta de operações "redesenha o espaço aéreo, com cedências de espaço em períodos temporais nas áreas militares de Monte Real e de Sintra, contribuindo positivamente para a redução de atrasos das aeronaves e na maior otimização da capacidade da área terminal e das aproximações ao aeroporto Humberto Delgado", nota a NAV.O objetivo, acrescenta, é "potenciar mais tráfego, permitindo novas rotas de acesso ao espaço aéreo nas áreas circundantes ao aeroporto Humberto Delgado".