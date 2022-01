Caso BES/GES. Juiz Ivo Rosa só quer um advogado a representar 118 assistentes

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Apenas um advogado poderá representar os 118 assistentes durante a fase de instrução do mega-processo BES/GES. A decisão é do juiz Ivo Rosa, que argumenta que a sala não tem condições para sentar tantas pessoas e seria impossível ouvir todos os advogados a cada ato processual, avança o Observador.





A publicação indica que a lei permita que o magistrado o faça, mas a Ordem dos Advogados contrapõe que a legislação colide com o seu estatuto e advogados propõem outras soluções. No despacho de abertura de instrução, concluído a 24 de janeiro, Ivo Rosa concluí que "seria impossível tramitar o processo com a intervenção simultânea de todos os assistentes" e que "não existiria uma sala com condições para acolher todos os advogados". "Imagine-se o que seria o tribunal ter de ouvir todos os assistentes quanto à prática de qualquer ato processual", refere o documento, no qual o juiz elevou para 30 o total de arguidos no caso.Assim, Ivo Rosa determina que os 118 assistentes escolham quem os vai representar num prazo de dez dias. Caso não cheguem a nenhum acordo, o próprio escolherá um advogado, optando por aquele que foi o primeiro a constituir-se assistente — neste caso, o BES.