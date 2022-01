Bruno Macedo cobra escritório de luxo em Lisboa a Vieira

Sempre que se desloca às instalações de uma das suas empresas em Lisboa, Bruno Macedo dá de caras com as esplendorosas montras da Louis Vuitton. A Yes Sports tem sede no 5º B do prédio da luxuosa marca em Lisboa, no número 190 da Avenida da Liberdade. Um escritório de luxo que o empresário garantiu ir cobrar a Luís Filipe Vieira. Nas escutas do processo ‘Cartão Vermelho’, Bruno Macedo admite que terá dito ao antigo presidente do Benfica que seria ele a pagar a renda do escritório arrendado no prédio da Louis Vuitton (a entrada da exclusiva loja é no 190 A, ao lado da porta principal), ao que Vieira se terá "engasgado".







Luís Filipe Vieira