Investigação SÁBADO. Pedro Dias já tem o filho em casa mas há um senão

Ex-atleta olímpico recuperou o filho logo após denúncia pública. Criança esteve desaparecida com a mãe mais de um mês, e agora “é um refém na Suíça até que os pais se entendam”. Para ver esta noite depois do Grande Jornal, na CMTV.

Luana Augusto com Ana Bela Ferreira

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Pedro Dias já recuperou o filho de três anos, depois do Investigação SÁBADO ter denunciado a situação em maio. Antes disso, esteve um mês sem saber do paradeiro do filho.





A carregar o vídeo ... Promo Investigação SÁBADO 21 de julho





o tribunal determinou que o menor só pode viajar para fora da Suíça com o consentimento de ambos os pais. Ora, Pedro não autoriza que a mãe viaje para o Brasil com o menor, por temer que não regresse, e a progenitora não permite que o filho viaje com o pai para Portugal. Até ser decidida a guarda, a criança vive com o pai, que enfrenta um processo de violência doméstica interposto pela mãe.



Não perca toda a história no Investigação SÁBADO desta noite, na CMTV, logo a seguir ao Grande Jornal. Até ser decidida a guarda, a criança vive com o pai, que enfrenta um processo de violência doméstica interposto pela mãe.Não perca toda a história nodesta noite, na CMTV, logo a seguir ao Grande Jornal.

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Agora, o ex-atleta olímpico enfrenta um novo desafio: