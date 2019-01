Os abusos iniciaram-se quando a filha tinha 13 anos e aconteciam na residência familiar, na cidade do Porto, revelou a Polícia Judiciária.

Os pais de uma rapariga de 14 anos foram detidos segunda-feira no Porto por suspeita de obrigarem a filha à prática de atos sexuais que eram "consumados pelo progenitor", anunciou hoje a Polícia Judiciária.



Em comunicado de imprensa, a Polícia Judiciária (PJ) revela que foi através de uma denúncia por parte de familiares que tomou conhecimento de que os suspeitos, pais da criança "obrigavam a vítima à prática de atos sexuais que eram consumados pelo progenitor" desde há pelo menos um ano.



Os abusos iniciaram-se quando a filha tinha 13 anos e aconteciam na residência familiar, na cidade do Porto.



A mãe e o pai da vítima, ambos com 43 anos de idade, foram detidos na segunda-feira e vão ser presentes a um primeiro interrogatório judicial para conhecerem as medidas de coação que lhes vão ser aplicadas.