"A semana passada tive de lavar o meu com um esfregão palha de aço. Há dias que se tira meio quilo de poeira dos carros", explica José Figueira. "Vivo aqui há 14 anos e nunca dei muita importância mas a semana passada não pude ir logo lavar o carro e agora o pó não sai. Contactei a empresa e o que respondem é como é que eu tenho a certeza que é da Siderurgia", contou ao Correio da Manhã um habitante de Paio Pires a 19 de janeiro.

Câmara do Seixal já reuniu com o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, para discutir o problema da poluição da Siderurgia Nacional. Segundo o presidente da autarquia, Joaquim Santos, "está em curso desde setembro de 2018 um estudo epidemiológico, que terá a duração de 7 meses", com o apoio de várias entidades, como a Universidade Nova de Lisboa e o Instituto Ricardo Jorge. O município do Seixal avançou também com a análise das partículas que se depositam em edifícios e viaturas, para determinação da sua origem e natureza.

Um pó branco abateu-se sobre automóveis e edifícios na Aldeia de Paio Pires, no Seixal. A substância foi recolhida pela GNR e está a ser investigada pelo Ministério Público (MP). O pó caiu sobre a aldeia a 19 de janeiro e as amostras foram encaminhadas para a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), "no sentido de serem efetuadas as respetivas análises".Segundo os moradores, as partículas brancas e granulosas, são difíceis de limpar, obrigando mesmo os proprietários a terem de recorrer a esfregões palha-de-aço para lavar os seus carros.A investigação foi confirmada pela Procuradoria-Geral da República ao jornal Público e motivada por diversas queixas. "Recentemente registaram-se diversas reclamações sobre a qualidade do ar no Município do Seixal e, em particular, na zona de Aldeia de Paio Pires , relacionados, alegadamente, com a atividade da empresa SN – Seixal", afirmou a Câmara Municipal.A empresa em questão, a antiga Siderurgia Nacional, é especializada na produção de aço e derivados do aço. A fábrica tem ainda uma unidade de reciclagem "dedicada à produção de sucata de aço fragmentada resultante da reciclagem de sucatas leves e de veículos fora de uso".A GNR "está a acompanhar esta situação, estando ainda a decorrer diligências", apurou o diário.