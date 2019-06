No ano passado realizaram-se 6536 visitas íntimas para contactos sexuais nas prisões do País que estão equipadas para o efeito. Os números foram cedidos ao Correio da Manhã pela DIreção-Geral dos Serviços Prisionais (DGSP), a propósito da inauguração, hoje, das instalações para visitas íntimas na extensão do Mondego da cadeira da Guarda.Leia a notícia no Correio da Manhã