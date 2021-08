'Diretora prisional mentiu para manter recluso em regime de segurança'

Rodolfo José Lohrmann Krenz é um cidadão argentino condenado a 18 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de roubo, furto qualificado e sequestro. Os primeiros quatro anos e meio cumpriu-os em regime de segurança no Estabelecimento Prisional de Monsanto (EPM), confinado a uma cela "pequena, fria e húmida" durante 21 a 22 horas por dia. Advogado considera que decisão de manter o cidadão detido nestas condições é ilegal e tentou impugná-la, apontando várias críticas à direção da prisão e aos próprios serviços prisionais.

Rudolfo Lohrmann foi condenado a pena de prisão a 21 de novembro de 2016, tendo cumprido os primeiros meses de prisão no EP anexo à Polícia Judiciária de Lisboa. Ao fim de três meses foi transferido para Monsanto onde entrou em regime de segurança, que mantém há quatro anos e seis meses, desde fevereiro de 2017.

"As cadeias de segurança - como a de Monsanto - e o regime de segurança foram criados para efeitos disciplinares e não para o cumprimento de pena", diz o advogado Lopes Guerreiro em declarações à SÁBADO. O representante de Rodolfo Lohrmann acredita que o processo do seu cliente não está a ser tratado com a devida atenção e aponta o dedo à diretora do Estabelecimento Prisional de Monsanto e ao Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP). "A senhora diretora do EPM mente e o diretor dos serviços prisionais assina de cruz", afirma o advogado.