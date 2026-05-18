Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Portugal

Carneiro defende investimento na formação para responder à inteligência artificial

Lusa 14:16
Capa da Sábado Edição 12 a 18 de maio
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 12 a 18 de maio
As mais lidas

Socialista insiste que a formação profissional é fundamental e que investir na qualificação das pessoas é uma das formas de ter uma economia mais produtiva.

O secretário-geral do PS considerou esta segunda-feira que o Governo tem de investir na qualificação e reconversão das competências dos portugueses para responder aos desafios da inteligência artificial e da transição digital.

José Luís Carneiro, ecretário-geral do PS
José Luís Carneiro, ecretário-geral do PS Rui Minderico/Lusa

"Se, de facto, o país está interessado em responder aos desafios da inteligência artificial e da transição digital, só há uma forma de enfrentar esse desafio que é formando, qualificando e reconvertendo as competências dos portugueses", afirmou José Luís Carneiro.

À margem de uma visita à Escola Secundária Gonçalves Zarco, em Matosinhos, no distrito do Porto, o socialista insistiu que a formação profissional é fundamental e que investir na qualificação das pessoas é uma das formas de ter uma economia mais produtiva.

O secretário-geral do PS assinalou que há uma desconformidade entre a oferta profissional e as necessidades do tecido empresarial e económico, o que torna necessário avançar com agendas para a empregabilidade no país.

Acompanhado por deputados do PS na Assembleia da República, José Luís Carneiro reforçou que o Governo PSD/CDS-PP tem de garantir às escolas profissionais um novo modelo de financiamento, uma melhor oportunidade de acesso ao ensino superior e que a oferta do ensino profissional corresponda às necessidades das empresas e da economia.

Na Rota pelo Ensino e Formação Profissional, que tem vindo a realizar nas últimas semanas, o secretário-geral do PS contou ter verificado que há atrasos nas transferências financeiras do Estado para as escolas profissionais, o que leva a que as estas tenham de se endividar.

"Os custos com os empréstimos bancários acabam por absorver parte dos recursos que poderiam ser destinados ao investimento, o que significa garantir um novo modelo de financiamento com recursos não apenas europeus, mas também recursos nacionais", frisou.

A juntar a tudo isto, o socialista defendeu a ampliação do acesso ao ensino superior para quem opta pela via profissional.

O líder do PS destacou que existem 140 mil jovens em Portugal que não estudam, nem trabalham e que aguardam por uma oportunidade de vida e por uma vida mais plena.

"O Governo, em vez de responder a esses 140 mil jovens, traz-nos para a agenda do dia temas ideológicos, as questões da nacionalidade, da revisão da Constituição, das leis laborais e não dá resposta às questões que verdadeiramente têm a ver com a vida das pessoas. Para nós, garantir uma resposta aos 140 mil jovens que não estudam, nem trabalham é uma prioridade política", frisou.

Artigos Relacionados
Tópicos Presidência da República Presidente da República Ensino superior Ensino profissional Partido Socialista José Luís Carneiro Porto Matosinhos Portugal
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Carneiro defende investimento na formação para responder à inteligência artificial