PS ou PSD: Quem é o verdadeiro dono da obra em Lisboa?

“Estamos a fazer Lisboa” é o novo slogan de Carlos Moedas. A cada post no Instagram ou na rede social X, repete-se o verbo “fazer”. O presidente da câmara de Lisboa apresenta-se como um “fazedor” e aponta o dedo ao seu antecessor, Fernando Medina, acusando-o de ter uma “política de anúncios, de cartazes”. No PS a conversa é outra. “Está a viver à sombra da obra feita”, garante a vereadora socialista Inês Drummond, que se diz “preocupada” com a falta de novos projetos na cidade. “Não conheço uma única obra que tenha sido lançada por Moedas. O que está a ser inaugurado são tudo obras que já vinham do anterior mandato. Só lhe compete cortar a fita.”