O ex-fuzileiro João Paulino, em prisão preventiva desde setembro de 2018 por ter chefiado o assalto aos paióis nacionais de material de guerra, em Tancos, terá de ser libertado até sábado, dia 25, pelo juiz Carlos Alexandre, uma vez que é esgotado o prazo da prisão preventiva.Mas quando for solto, Paulino deverá ser novamente preso, ao abrigo de outro caso. Em causa está o processo do furto das 55 pistolas Glock da PSP, no qual o ex-fuzileiro está também acusado.