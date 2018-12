Há o humorista sempre atrasado, o poeta cansado, o jornalista de centro-direita e o moderador tranquilo, e trocam 100 SMS por dia. A SÁBADO acompanhou as duas últimas loucas gravações no décimo ano de programa.

São 22h30 e está tudo a acabar de jantar n’O Parreirinha, um restaurante em Tercena. O sítio é uma espécie de cantina da TVI, a cinco minutos de carro dos estúdios. Ricardo Araújo Pereira (RAP), conhecido pelo seu apetite pantagruélico, decide a ementa: cozido para todos, com um "disquinho" de arroz de lingueirão, a abrir. "O que é que acham?" João Miguel Tavares (JMT) discorda, mas come tudo. No fim, maldisposto, lamenta a dose dupla. "Quem é que pede arroz de lingueirão e um cozido?!"



A mesa desata a rir. Não uma gargalhada estridente, antes um riso esforçado. O dia já vai longo: à tarde, houve a gravação do programa especial com o ministro Mário Centeno. E o Governo Sombra precisa de poupar energia para o directo da semana, a começar em pouco mais de uma hora. São dois programas num só dia, uma circunstância rara, fruto da época de festas.



Mesmo faltando ainda acertar alguns pormenores do guião, o estado de espírito é bem mais tranquilo do que o que se viveu há 10 anos, no episódio inaugural. Nessa tarde, nos estúdios da TSF, havia a emoção das primeiras coisas e "havia mais cabelo". ("A escassez capilar", como faz notar Mexia, "tornou-se num problema comum ao painel").



Carlos Vaz Marques deu-nos acesso aos SMS trocados com Ricardo Araújo Pereira, João Miguel Tavares e Pedro Mexia. O jornalista não esperava era que fossem cerca de 500 em cinco dias.



A SÁBADO acompanhou a gravação - e não só - de dois programas, e conta-lhe como é feito e o que acontece por trás do pano do mais divertido programa de comentário político da televisão (na TVI24) e da rádio (na TSF).