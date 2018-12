A avenida AEP, que liga o Porto a Matosinhos, vai ter um novo limite de velocidade máxima de 50 quilómetros por hora para "melhorar as condições de segurança rodoviária".

"Do ponto de vista da gestão de tráfego, serão impostos novos limites de velocidade máxima de 50 km/h, a par de uma melhor delimitação das vias através da instalação de balizas flexíveis", refere a autarquia na sua página na internet.



Segundo a Câmara do Porto, o "reforço de sinalização e das pinturas no pavimento da avenida AEP, na aproximação ao nó de Francos", será feito na noite de quarta-feira.



O limite de velocidade máxima naquela avenida é atualmente de 70 km/h.



"Esta intervenção tem como objetivo melhorar as condições de segurança rodoviária naquela via, onde o risco de acidente é mais elevado devido ao grande fluxo de tráfego e à multiplicidade de percursos possíveis", sustenta a Câmara.



Face às mudanças a implementar, "os serviços municipais recomendam uma maior atenção na passagem do local e a adoção da via correta para o destino pretendido o mais cedo possível", sendo que a Polícia Municipal vai acompanhar "a realização dos trabalhos", bem como "monitorizar o período de adaptação à nova realidade".