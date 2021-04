Presidente da Câmara de Vila Real de Santo António detida por suspeitas de corrupção

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta manhã a presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, tendo feito ainda buscas na sede da autarquia. Foram ainda feitas buscas em Lisboa, Leiria e Ourém, confirmou a PJ, que em comunicado, indicou tratar-se de diligências no âmbito da "Operação Triângulo".







As buscas, "cerca de duas dezenas", tiveram início às 8h e decorreram nas casas dos detidos, na câmara municipal, numa instituição bancária e em escritórios de advogados. Juntamente com a detenção da autarca algarvia, foram detidas mais três pessoas, com idades entre os 50 e os 70 anos. Um deles é funcionário da câmara e outros dois serão empresários.Conceição Cabrita foi detida por suspeitas de irregularidades num negócio imobiliário em Monte Gordo, disse à Lusa fonte da autarquia. Segundo a mesma fonte, a autarca (PSD) foi detida "à saída de casa", quando se dirigia para o município, onde iria participar numa reunião de câmara, que acabou por se realizar sem a sua presença."Em investigação estão suspeitas de atuação ilícita de titular de cargo político, que beneficiou da colaboração de funcionários, bem como outros intervenientes, na intermediação de um negócio, de compra de imóvel, propriedade do município, na praia de Monte Gordo", explica a PJ em comunicado.A investigação considera esterem em causa factos que podem configurar "a prática dos crimes de corrupção, recebimento indevido de vantagem e abuso de poder".Os arguidos detidos vão ser presentes no Tribunal de Instrução Criminal de Évora para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.Conceição Cabrita foi eleita pelo PSD em 2017 para presidir ao município de Vila Real de Santo António, depois de ter sido vereadora e vice-presidente do anterior presidente, Luís Gomes, mas já tinha anunciado que não se iria recandidatar ao cargo nas eleições deste outono.Notícia atualizada às 12h19, com a informação do comunicado da PJ.