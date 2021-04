Infarmed. Portugal ultrapassa linhas vermelhas dentro de duas semanas

Vacinação já terá evitado "cerca de 140 óbitos" em Portugal

Baltazar Nunes, responsável pela Unidade de Investigação Epidemiológica do Instituto Ricardo Jorge, indicou também que a vacinação contra a covid-19 já terá prevenido 140 mortes entre idosos com 80 ou mais anos

O epidemiologista apontou que a incidência entre maiores de 80 anos diminuiu após a vacinação deste grupo, ressalvando que estes dados foram obtidos a partir da modelação matemática e não com base na observação, tendo sido aplicado dois cenários: um com vacinação e outro sem vacinação.



Caso o R estivesse como no início de abril, perto dos 0.7, a vacinação tera prevenido "cerca de 78 óbitos", mas o aumento do índice de transmissibilidade faz com que a estimativa seja já de 140, em comparação com o cenário em que não há vacinação.

O especialista avançou ainda que Portugal tem um nível de incidência da pandemia "muito mais baixo do que os outros países na Europa", embora o seu R esteja a aumentar. Baltazar Nunes referiu ainda que o país tem hoje menos medidas de restrição do que muitos outros países e que existe um aumento do numero de contactos, mas este é ainda é inferior ao do período do Natal.