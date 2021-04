Quem é Conceição Cabrita, a autarca detida por suspeitas de corrupção?

Em dezembro, tinha avisado o PSD de que não queria ser recandidata à Câmara de Vila Real. Vinda de uma das famílias politicamente mais ativas da zona, teve a missão de cortar a fundo as despesas na autarquia. Notícia de investigação por corrupção apanha todos de "surpresa".

Quando se fala de Conceição Cabrita, não há quem não a descreva como "muita dada", "simples" e pronta a ajudar. "Tem um perfil de presidente de junta no bom sentido", diz uma fonte do PSD Algarve, que esta manhã não queria acreditar quando recebeu a notícia de que a presidente da Câmara de Vila Real de Santo António está a ser investigada por suspeitas corrupção, recebimento indevido de vantagem e abuso de poder.

Colada a Espanha, Vila Real de Santo António é vista entre os algarvios como o concelho "lá da ponta" e as ligações às máquinas partidárias de PSD e PS são mais fracas do que noutras zonas mais centrais do Algarve. Ainda assim, a família de Conceição Cabrita é apontada como muito ativa politicamente.

"É uma família muito conhecida e querida", atesta à SÁBADO o antigo deputado social-democrata Mendes Bota, recordando que o irmão de Conceição, António Cabrita, que está hoje na Assembleia Municipal de Vila Real de Santo António, chegou a ir nas listas de deputado consigo. Não foi eleito para a Assembleia da República, mas isso não impede uma fonte do PS Algarve de apontar a família Cabrita como "muito ativa politicamente".