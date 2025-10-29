Câmara de Faro avalia projeto de €5 milhões para resolver inundações

A precipitação intensa que ocorreu esta quarta-feira afetou várias artérias da baixa da cidade e causou prejuízos a comerciantes e moradores - uma situação que se repete todos os anos.

A Câmara de Faro vai decidir até ao final de novembro se irá avançar com um projeto de até cinco milhões de euros para solucionar o problema das inundações na baixa da cidade, disse o presidente da autarquia.



Inundações em Faro causam prejuízos após precipitação intensa LUIS BRANCA/LUSA

"Há um projeto já pronto, já em fase de se poder pôr a concurso, para desviar as águas, refazendo todas as condutas pluviais daquela zona da cidade", disse António Miguel Pina à agência Lusa, referindo-se à zona de São Luís.

O autarca, que tomou posse há dois dias, acrescentou que se trata de "um projeto robusto, na ordem de entre quatro e cinco milhões de euros", sendo agora necessário voltar a analisar "e procurar financiamento comunitário".

"A senhora Ministra do Ambiente também teve a delicadeza de me ligar, mostrando a sua disponibilidade de encontrar também outras soluções", como a utilização do Fundo Ambiental, disse António Miguel Pina.

O projeto, da responsabilidade da Fagar, empresa responsável pela gestão de águas e resíduos e que foi transmitido ao novo executivo pelo anterior aquando da passagem de pastas, irá ser reavaliado com a colaboração da Ordem dos Engenheiros.

"Temos de ter a certeza absoluta de que, quando enterrarmos, literalmente, quatro ou cinco milhões de euros, ele resolve o problema destas cheias e das pessoas e dos comerciantes nessa zona", disse o autarca.

A precipitação intensa que ocorreu esta quarta-feira cerca das 6h00 afetou várias artérias da baixa da cidade, mas teve especial incidência no largo e rua de São Luís, causando prejuízos a comerciantes e moradores, uma situação que se repete todos os anos.

O mau tempo afetou também a cidade de Vila Real de Santo António, mas com menos intensidade, tendo o presidente da autarquia dito à Lusa que não foram registados "danos significativos" em consequência das inundações.

Segundo Álvaro Araújo, num primeiro levantamento efetuado pelos serviços municipais "não foram identificados danos significativos", havendo apenas alguns móveis e eletrodomésticos que foram atingidos pela água.

"Não temos registado até ao momento quaisquer danos pessoais ou materiais relevantes", realçou.

A Proteção Civil registou até às 11h00 cerca de 50 ocorrências relacionadas com o mau tempo no Algarve, sobretudo inundações na via pública, em habitações, lojas e garagens.

A chuva caiu com maior intensidade entre as 06h00 e as 07h00, coincidindo com a preia-mar.

Durante essa hora foi registado um valor de 30,8 milímetros de precipitação pela estação meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) do Aeroporto de Faro.