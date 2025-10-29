Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de outubro de 2025 às 14:27

“Parece uma piscina”: chuva intensa deixa carros quase submersos em Faro

Os trabalhos de limpeza na sequência das chuvas fortes de terça-feira já começaram em Faro, no Algarve. O IPMA elevou o aviso amarelo para vermelho, o nível mais grave, nesta região, durante a manhã desta quarta-feira. Dezenas de carros ficaram submersos e os moradores reiteram que o caos causado pelas cheias acontece "todos os anos".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.