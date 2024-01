BES/GES. Julgamento arranca a 28 de maio

O processo GES/BES vai arrancar no dia 28 de maio. Ricardo Salgado e os outros 18 arguidos, além de três empresas, vão responder por centenas de crimes.



O julgamento arranca às 9h30, avança o jornal Observador. O início do julgamento foi decidido uma semana depois do Tribunal da Relação de Lisboa ter rejeitado o pedido de escusa de uma das juízas do caso que tinha pedido o afastamento por ter 560 ações do BES.



Ricardo Salgado irá responder por 65 crimes, "nos exatos termos da acusação", decretou o juiz de instrução Pedro Santos Correia. Entre os crimes encontra-se associação criminosa, corrupção ativa, falsificação de documento, burla qualificada e branqueamento.



O BES caiu em 2014, tendo causado prejuízos superiores a 11,8 mil milhões de euros.



No dia 14 de julho de 2020, a investigação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) traduziu-se na acusação a 25 arguidos (18 pessoas e sete empresas), entre os quais o antigo presidente do Grupo Espírito Santo (GES), Ricardo Salgado. Foram imputados 65 crimes ao ex-banqueiro, nomeadamente associação criminosa, corrupção ativa, falsificação de documento, burla qualificada, branqueamento, infidelidade e manipulação de mercado.



Considerado um dos maiores processos da história da justiça portuguesa, este caso agrega no processo principal 242 inquéritos, que foram sendo apensados, e queixas de mais de 300 pessoas, singulares e coletivas, residentes em Portugal e no estrangeiro.



Segundo o MP, cuja acusação contabilizou cerca de quatro mil páginas, a derrocada do Grupo Espírito Santo (GES), em 2014, terá causado prejuízos superiores a 11,8 mil milhões de euros.







PAULO CUNHA/LUSA