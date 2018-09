A Comissão Europeia (CE) fez vários elogios à economia e situação portuguesa após a saída da troika, mas deixa alguns avisos no oitavo relatório de avaliação do programa. O organismo europeu exalta o crescimento "robusto" e "generalizado" da economia nacional, reconhece a surpreendente queda do desemprego, mais forte do que era esperado, a descida da dívida pública desde 2017 e o fortalecimento do balanço dos bancos.

Contudo, no documento publicado esta terça-feira, alerta para vários pontos relevantes: a necessidade de se fazerem mais reformas nas finanças públicas, no sector bancário e no mercado de trabalho e expressa preocupação com os casos do descongelamento de carreira dos professores e com a aplicação do alargamento das 35 horas semanais no sector da saúde, que acreditam poder ter efeitos nefastos nas despesas públicas, no défice do país e "pressionar" o Orçamento de Estado (OE) para 2019. "As modalidades precisas do descongelamento de algumas carreiras específicas (em particular a dos professores) estão ainda a ser negociadas e podem colocar uma pressão significativa em alta no custo total da medida de descongelamento [das carreiras]", refere o relatório.

Bruxelas considera que os descongelamentos das carreiras públicas pode fazer "derrapar" o défice em 2019 e que poderá haver "um risco de desvio significativo para 2018 e 2019".

Estas negociações entre o Governo e os docentes – que pretendem recuperar todo o tempo em que as carreiras estiveram congeladas: 9 anos, 4 meses e 2 dias - serão retomadas em Setembro. Caso o debate entre as entidades chegue um consenso será necessário perceber o impacto financeiro do descongelamento para as contas do Estado.

Relativamente a outras áreas, Bruxelas pede que se invista numa política de consolidação orçamental e nas reformas estruturais, prevendo ainda um défice ligeiramente superior ao do que Executivo conjecturou. Sobre as finanças públicas, a Comissão gostaria que a economia portuguesa aproveitasse a sua "robustez" para fazer cair o nível da dívida. "As finanças públicas têm vindo a melhorar, mas mais consolidação orçamental será importante para garantir um declínio firme no ainda muito elevado nível de dívida pública", refere o relatório de Bruxelas.

Para terminar, o relatório da Comissão Europeia garante que para tornar o país menos vulnerável a choques, é necessário ir mais longe nas reformas estruturais: "As reformas estruturais continuam a ser essenciais para aumentar o crescimento potencial e fortalecer a resiliência do país face aos choques", lê-se no documento oficial, que alerta ainda para a obrigatoriedade do Governo especificar as medidas de redução da despesa pública, nomeadamente no sector da saúde.