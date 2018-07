A reunião desta quarta-feira entre a comissão técnica do Governo e os sindicatos dos professores era fulcral para o desenvolvimento do "braço-de-ferro" entre ambas as entidades, mas acabou sem conclusões ou novas contas. A comissão pretendia analisar o impacto financeiro para o país do descongelamento da carreira dos docentes, num encontro onde representantes dos sindicatos e membros do Governo debateram novas conta e estimativas.

As negociações ficaram suspensas até Setembro, mês onde as entidades vão reunir novamente. "Que fique claro que não estamos a fazer uma revisão das contas. O que estamos a fazer é um esclarecimento para que possamos chegar a um entendimento que possa servir de base à negociação", sublinhou a secretária de Estado Adjunta da Educação, Alexandra Leitão.

Leitão destacou ainda que o propósito da reunião passou por esclarecer "os pressupostos de base" para a negociação: as contas, prazos e medidas de como o descongelamento de carreira poderão ser feitos. Até Setembro, frisou , as comunicações não ficam interrompidas. "Foi um longo caminho até aqui", disse. "Um bom acordo é aquele em que ambas as partes cedem", afirmou Alexandra Leitão.

Este ano, espera-se que haja o descongelamento de carreira de cerca de 45 mil professores - um impacto de 37 milhões faseado em 4 tranches até Dezembro de 2019. O secretário de Estado do Orçamento, João Leão, garantiu no final do encontro que "os professores que progrediram em 2018 também vão ter acréscimos remuneratórios em 2019", devido ao faseamento do pagamento e de muitos docentes progrediram no final do ano. Leão declarou ainda que esta diferença de pagamentos "ficou claro" para os dirigentes sindicais após a reunião.