As progressões de carreira, a contratação de auxiliares, a nova lei das matrículas ou, até, o peso excessivo que os alunos carregam nas mochilas: conversámos com Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas, sobre o estado das coisas na Educação e sobre os tempos que se avizinham. O saldo do ano que passou é positivo mas vislumbra "alguns alertas" para o futuro.



Qual é a sua previsão para o próximo ano lectivo? Será mais calmo ou mais conturbado do que o ano anterior?

O ano lectivo transato decorreu com relativa normalidade, tendo o seu final ficado marcado pelas greves às avaliações, situação que atingiu contornos próximos do incontrolável, chegando a temer que tivesse repercussões no arranque deste ano lectivo. Neste momento, muito se devendo ao empenho das escolas, que trabalharam abnegadamente para recuperar o tempo perdido, esses efeitos desvaneceram-se.



No entanto, paira novamente a ameaça de greve dos professores, avançada logo para os primeiros dias de aulas, associada a manifestações/concentrações e outras formas de luta, por forma a forçar a recuperação dos 9 anos 4 meses e 2 dias de trabalho efetivo dos professores que o Ministério da Educação (ME) pretende suprimir na sua maior parcela. Receio que o ambiente do final de ano letivo anterior se reanime, provavelmente assumindo maior expressão. Espera-se que o ME e sindicatos cheguem a um consenso que reúna o agrado de todas as partes, que convoca, necessariamente, a crucial intervenção do ministério das Finanças.

Acredita que o Ministério da Educação vos vai permitir a contratação de 500 auxiliares, tal como vos foi prometido?

Reconheço o esforço da parte do ME em dotar as escolas de mais assistentes operacionais (até ao presente, 2050), embora haja necessidade de ir mais longe na tomada de decisões. Para além de serem ainda em número escasso nas escolas, em resultado também da inobservância da aplicação da Portaria n.º 272-A/2017, de 13 de Setembro, que estabelece um novo rácio com vista à sua afectação, centenas destes imprescindíveis profissionais estão ausentes do seu local de trabalho por doença, falecimento, ou por rescisão do contrato e não existe ainda mecanismo legal que permita a sua substituição.





Este problema, que se tem vindo a arrastar no tempo, sem que ninguém demonstre vontade em resolver, agudiza-se ano após ano, porque o envelhecimento é um processo natural, ficando as pessoas mais suscetíveis ao desgaste físico e psicológico e à inevitabilidade da vida, motivando incontornáveis constrangimentos às escolas. Esta é outra reivindicação que deverá merecer o apoio de quem gere os nossos dinheiros.

Qual é o balanço que faz do projecto de flexibilidade curricular do ano anterior?

No terreno, porque o Agrupamento que dirijo abraçou este projecto pioneiro no ano letivo findo, vislumbro, entre outros, vários factores positivos, desde logo a efetivação da autonomia atribuída a cada escola para organizar o seu projeto à sua imagem, que encerra uma unicidade própria e irreplicável; a impossibilidade de comparar avaliativamente realidades distintas; o aumento dos níveis de motivação e uma maior disponibilidade dos alunos para as aprendizagens; a valorização do perfil dos alunos e dos seus potenciais; a diminuição do abandono escolar; o reforço das equipas multidisciplinares nas escolas; o favorecimento do trabalho colaborativo e em articulação pedagógica; o acompanhamento sistemático e contínuo por parte das equipas de supervisão constituídas pelo ME e a presença in loco da tutela (ministro, secretário de Estado, etc.) em reuniões de trabalho nas escolas (conselhos gerais e pedagógicos, encontros com professores, alunos, pais e encarregados de educação).

Não obstante, também vislumbro alguns alertas, nomeadamente a impossibilidade de manter todo o corpo docente até final do ciclo de ensino, decorrente dos diferentes concursos de professores e pela inviabilidade de recondução destes; a inobservância de um pacto na Educação (esta, de entre outras, uma questão essencial); a perpetuação do servilismo do ensino secundário aos exames nacionais; a necessidade de colocação de mais recursos humanos (docentes e assistentes operacionais) para implementar respostas educativas diferenciadas e diferenciadoras, indubitavelmente, mais; a insuficiência de técnicos especializados (psicólogos, assistentes e educadores sociais, terapeutas, etc.) nos quadros das escolas e a escassez de formação gratuita ou a baixo custo direcionada concretamente para as funções exercidas pelo pessoal docente e não docente.

Em suma, o saldo é positivo, quer a nível nacional quer no meu Agrupamento, após balanço conjunto efetuado no final do ano letivo.

Acredita que foi uma boa decisão alargá-lo a todas as escolas?

239 escolas e agrupamentos de escolas piloto, no ano letivo 2017/18, puderam decidir o quê e como ensinar os seus alunos, no âmbito de uma experiência pedagógica envolvendo escolas da rede pública e privada a quem foi dada a autonomia para gerir até um quarto do seu currículo. Um ano volvido, o saldo é francamente positivo, o que motivou o alargamento a todas as escolas do país a partir do presente ano letivo, num regime facultativo abrangendo as turmas de início de ciclo de ensino (1.º, 5.º, 7.º e 10.º anos).



No entanto, percepciona-se um maior número de barreiras no secundário, muito por força da imposição implícita de se trabalhar para os resultados dos exames nacionais, o que condiciona a liberdade e a criatividade, bem como a implementação de várias iniciativas inovadoras que potenciam o desenvolvimento das multiliteracias que se pretendem ver apre(e)ndidas no final da escolaridade obrigatória. Considero ser uma boa decisão pelo facto de as escolas terem autonomia de flexibilizar o currículo de 0 a 25%.

Pensa que os sindicatos e o governo vão chegar a um acordo?



Para o ME a recuperação do "tempo perdido" só será realizada na próxima legislatura, decisão fortemente atacada pelos partidos da oposição e também pelos que suportam o governo. Por sua vez, os sindicatos defendem o descongelamento das progressões com a contagem e recuperação integral do tempo de serviço prestado pelos docentes.

Parte-se de uma bipolaridade de posições, antevendo-se duras batalhas entre as forças em contenda, numa guerra negocial árdua e prolongada, pairando no ar a ameaça de recurso a novas greves e concentrações, para além das já realizadas do ano letivo transato.

A expectativa no desenrolar das negociações exige aos intervenientes que estejam de olhos bem despertos, por forma a não serem acometidos por contagiantes insónias, capazes de nos conduzir a um pesadelo indesejável para todos. Deposito esperança na reunião agendada para 7 de setembro…

Concorda com as reivindicações dos sindicatos?

Durante quase 10 anos os professores viram as respetivas progressões na carreira congeladas, com uma dupla agravante: não beneficiaram de aumento de salário e mantiveram o mesmo índice de remuneração. Poderão ser suprimidos anos de serviço aos docentes?



Trata-se de discriminação vil pois só será aplicada aos professores, aos militares e às polícias, não ao resto da administração pública. Não lhes será devido o reposicionamento na carreira, tendo em conta os sacrifícios destes últimos anos? É legítimo este tratamento imposto a uma classe profissional que tem contribuído decisivamente para a melhoria dos resultados escolares, comparativamente com outros países mais desenvolvidos (a título de exemplo, refiro os testes PISA e TIMMS)? Que motivação e exemplo pretende ser dado a quem tem feito das tripas coração, lutado contra as marés, trabalhando muito para além do número de horas contempladas no seu horário? Que benefícios ou regalias são atribuídos a uma das profissões mais exigentes e desgastantes?

Acha que a greve é a melhor arma para pressionar o governo?

A inexistência de diálogo suficiente entre as partes extremou posições, em benefício de ninguém. Quando se chega a este ponto, a greve afigura-se como a última alternativa, embora nesta última fosse percetível que o governo dificilmente cederia, muito seguro estava das posições que assumiria face às consequências da greve às avaliações. Tentar o consenso através do diálogo é sempre a via mais desejada.

Os alunos não são prejudicados por este ambiente de instabilidade?

Os alunos poderiam ter sido prejudicados se não tivessem conhecimento das suas avaliações ou, para alguns, fosse posto em causa o acesso ao ensino superior. Mas tal não aconteceu.



Aliás, existiu enorme compreensão por parte das famílias em relação ao final de ano atípico, respeitando os motivos que sustentaram a luta dos professores, ficando do seu lado. O empenho e a superação diária dos alunos não saem prejudicados por estas reivindicações profissionais.

Qual é a sua expectativa quanto à colocação de professores?



A colocação de professores, como aconteceu nos anos anteriores (com a exceção do ano passado, cujas listas foram conhecidas a 25 de Agosto), ocorreu no penúltimo dia do mês de agosto, o que é de criticar. Tendo em conta que se concretizaram 7 (!) modalidades de concurso geral de docentes, que habitualmente acontece de 4 em 4 anos, porque a Assembleia da República obrigou a novo procedimento concursal, é-se levado a compreender algum atraso.



O certo é que os resultados das colocações deveriam ser do conhecimento das escolas e dos professores pelo menos na 1.ª quinzena de agosto, já que muitos são colocados a centenas de km de casa e carecem de tempo para preparar a sua vida (arrendar casa, procurar escola para os filhos, reorganizar rotinas, etc.). O ME deverá obrigar-se a cumprir prazos mais justos e humanizados. As escolas deveriam ter a possibilidade de reconduzir os seus profissionais e até de contratar uma percentagem dos mesmos. A estabilidade do corpo docente é essencial na excelência que todos pretendemos atingir.

Acredita que a vossa reivindicação de que os professores sejam dispensados de dar aulas a partir dos 60 anos, caso esta seja a sua vontade, vai ser tida em conta pelo ministério e até adoptada?



A imperiosidade do rejuvenescimento do corpo docente é cada vez mais premente, uma vez que a docência é unanimemente reconhecida como uma profissão de elevado desgaste físico e psíquico. A partir dos 60 anos, os professores que o desejassem deveriam ter a possibilidade de, até à idade da aposentação, exercer o seu horário de trabalho com funções não letivas no acompanhamento dos professores mais jovens, na dinamização de clubes e projetos, no apoio às bibliotecas escolares, etc.



A escola de hoje impõe novos desafios e dinâmicas aos professores, que trabalham bem acima das 35h semanais, auferindo vencimentos menos atrativos. Se o ME concordar (e julgo que concorda) com as duas premissas iniciais, estão reunidas as condições para escalpelizar este assunto e apresentar o respetivo impacto (social, financeiro, escolar). Sem desprimor por ninguém e sem fazer favor a quem tudo dá pelos alunos, a Educação sairia a ganhar. Todos seriam vencedores.

Concorda com a implementação da nova lei das matrículas, ou seja, as novas regras que obrigam os encarregados de educação que não sejam pais dos alunos, a provar que estes residem efectivamente consigo?

A nova lei das matrículas ajudou a prevenir situações de abuso reiterado, embora localizado, maioritariamente a algumas escolas da área metropolitana de Lisboa e Porto. O facto de não terem sido denunciadas irregularidades é sintomático da eficácia legislativa e de situações evitadas. Excetuando caso residuais, os pais e encarregados de educação manifestaram-se satisfeitos com a alteração do normativo, que pecou por tardia.

Um dos problemas recorrentes que se fala nesta altura é como os alunos transportam mochilas muito pesadas. O que deve ser feito?

O peso das mochilas dos nossos alunos (sobretudo, nos 5.º e 6.º anos) é manifestamente excessivo, atingindo algumas 9/10kg! Para atenuar os efeitos nefastos desta realidade, as escolas encontram soluções, tais como a atribuição de cacifos aos alunos, a mesma sala de aula onde as turmas permanecem na maior parte das disciplinas, ao longo do ano letivo e a distribuição semanal equilibrada das disciplinas teóricas e práticas, entre outras.

Contudo, somente quando as escolas forem dotadas de computadores eficientes e rede de internet reforçada e fiável para o uso dos manuais digitais já existentes no mercado, a situação seja definitivamente solucionada. É fundamental zelar pela saúde dos nossos alunos!

Que conselho deixaria aos professores na véspera de um novo ano lectivo? E aos alunos?

Aos alunos…que estudem, que se esforcem, que sejam felizes, sabendo que a pedra basilar é o trabalho. Os professores estarão ao seu lado!

Aos professores…que desempenhem com mestria a sua profissão, a mais bela do mundo, com toda a sabedoria, empenho e dedicação, tendo em conta o sucesso que desejamos - o dos nossos alunos.

Às famílias…que reconheçam na escola um lugar de aprendizagem e de construção do futuro dos seus filhos, nossos educandos. Que participem de forma efetiva e se posicionem ao lado dos professores, que tudo fazem para que os alunos atinjam os seus objetivos.