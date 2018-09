Permutas comigo? Professores têm até amanhã para trocar de escola

Os contactos decorrem de modo informal nas redes sociais (só num blogue, já há 348 compatibilidades possíveis). Trocar entre concelhos é fácil, ir do Algarve para o norte nem por isso

Fernando Paiva já conseguiu trocar. E a mulher também. O casal de professores, que queria ficar colocado mais próximos de casa, inscreveu-se no Blogue de ArLindo, uma plataforma de informação para docentes, e em pouco tempo tinha notificações de outros colegas interessados nos seus actuais lugares.



Outros, contudo, ainda aguardam pelo mesmo. A corrida às permutas de escola está aberta até às 18 horas desta quinta-feira, 6 de Setembro, a hora imposta para registarem no site da Direcção-Geral da Administração Escolas (DGAE) com a permuta.



Trocas informais na net

Mas o encontro de vontades não é feito de modo oficial, uma vez que a plataforma da DGAE não serve apenas para formalizar a permuta. É antes informal, através das redes sociais ou do Blogue de ArLindo. "Com a Internet a permuta ficou facilitada", admite a equipa do blogue à SÁBADO. E tem que se realizar em tempo recorde, porque os professores têm exactamente uma semana desde que conhecem as colocações (este ano foi na quinta-feira, 30 de Agosto).



O Ministério da Educação não fornece ainda dados por o processo estar a decorrer, disse à SÁBADO fonte oficial. Mas no blogue, logo a 1 de Setembro, 116 professores tinham já encontrado permutas compatíveis no blogue. Esta quarta-feira, 5, já se registavam 348 compatibilidades. E havia 1.201 pedidos no total.



Isto não quer dizer que estas trocas se concretizem: os professores têm que colocar o número do professor com quem querem trocar na plataforma da Direcção-Geral da Administração Escolar (DGAE) e depois devem aguardar por autorização dos directores das respectivas escolas. Por fim, tem de haver também o deferimento da DGAE no prazo de cinco dias. E, só então, os professores se apresentam na sua nova escola.



Quanto mais longe mais difícil

Fernando Paiva, que dá aulas ao 1º Ciclo, estava no quadro numa escola a 25 quilómetros de casa, num agrupamento da Póvoa do Varzim. Mas nos próximos quatro anos – a permuta tem a duração da colocação do concurso – ficará mais próximo de casa, em Esposende. Não foi nada difícil encontrar uma colega colocada em Barcelos e disponível para mudar para a sua actual escola.

Durante muito tempo, fez o trajecto até à Póvoa de Varzim sem dificuldade. Gosta do agrupamento de escolas onde está. "Mas com o passar dos anos, as deslocações [diárias] e ao ver colegas a [pedirem transferência] para mais perto das suas casas", conta o professor de 43 anos, decidiu tentar mudar também. Como a sua proposta era para uma distância curta, foi fácil de fechar. Aliás, é o que se depreende das permutas de sucesso feitas no blogue: uma grande maioria é feita por professores que ensinavam em cidades vizinhas ou até em escolas do mesmo concelho.



A equipa que gere o blogue confirma à SÁBADO que "quanto mais longas são as distâncias mais difícil se torna encontrar alguém para permutar" devido à "falta de compatibilidade dos requerentes". Exemplo: "Se um docente está colocado em Bragança dificilmente conseguirá encontrar um docente de Aveiro que queira permutar com ele". E há até um docente que quer mudar-se – caso real relatado à SÁBADO – de Portimão para Vila do Conde. É difícil, mas não impossível: entre os casos de sucesso registados no blogue há mudanças de Vila Franca de Xira para o Fundão (e vice-versa) ou de Ponte de Lima para Alvito.