Os valores mostram uma evolução estonteante nos últimos quatro anos. Em 2016, a quantidade de cocaína apreendida foi de uma tonelada. No ano seguinte, o valor duplicou e em 2018, foram apreendidas cinco toneladas desta droga. 2019 parece que vai bater recordes. Caso se mantenham valores registados nos dois primeiros meses, podem vir a ser apreendidas mais de 20 toneladas de cocaína em solo nacional.



Segundo o diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, Artur Vaz, o aumento exponencial destes números prende-se com o aumento da produção desta droga em países como a Colômbia, a Bolívia ou o Peru, em declarações ao Jornal de Notícias. Os valores podem também estar reclacionados com o facto de Portugal ser cada vez mais tratado como uma porta de entrada para esta droga no mercado europeu, como aconteceu com Miami na década de 80.



Segundo oficiais da PJ contactados pelo JN, maior parte da cocaína apreendida não terá mesmo o mercado português como destino final, afirmando que tanto Portugal como Espanha "são portas de entrada para a Europa".



A cocaína tem, no mercado atual, um preço médio de 44 euros o grama. Nos últimos anos, a produção desta droga na Colômbia tem aumentado de forma significativa, revela um relatório produzido pela Europol, que afirma ainda que o aumento na América do Sul vai fazer com que o consumo aumente na Europa.