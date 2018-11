Bruno de Carvalho e Mustafá foram ouvidos durante esta quarta-feira no tribunal do Barreiro. As medidas de coacção aos arguidos serão conhecidas na quinta-feira de manhã, avança a CMTV.





Ambos os suspeitos passaram já três noites num posto da GNR da Margem Sul.De acordo com o jornal Expresso, Mustafá foi o primeiro a prestar declarações ao juiz de instrução Carlos Delca, entre as 15h e as 16h. Bruno de Carvalho foi ouvido entre as 16 e as 18h.A acusação dos 40 arguidos da invasão à Academia de Alcochete em Maio deste ano foi concluída pelas 19h45.