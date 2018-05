Seis bombeiros de Castanheira de Pera e Pedrógão Grande vão receber hoje o prémio Bombeiro de Mérito 2017, que vai ser atribuído pela Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) durante as comemorações do Dia do Bombeiro Português.Atribuído anualmente pela LBP, o prémio Bombeiro de Mérito 2017 vai ser este ano atribuído a cinco bombeiros de Castanheira de Pera, um deles a título póstumo porque morreu no incêndio que deflagrou nesta região a 17 de Junho do ano passado, e ao adjunto de comando dos bombeiros de Pedrógão Grande.A LBP refere que a equipa dos Bombeiros de Castanheira de Pera é distinguida com este prémio pelo "comportamento heróico" que teve ao tentar socorrer os ocupantes de um carro que bateu na viatura de combate a incêndios em que seguiam.Apesar do fumo e das chamas, estes bombeiros não deixaram de arriscar tudo para socorrer os sinistrados. Um dos bombeiros acabou por morrer e os restantes foram vítimas de queimaduras graves, estando ainda hoje a recuperar.Por sua vez, o adjunto de comando dos voluntários de Pedrógão Grande vai receber o prémio por ter conseguido socorrer com vida cinco pessoas queimadas a 17 de Junho de 2017, sem meios de socorro e com estradas cortadas.A LBP atribuiu também menções honrosas à Câmara Municipal de Oleiros, ao presidente da direcção dos bombeiros de Vila Meã e à Caixa Central de Crédito Agrícola.Promovido pela Liga dos Bombeiros Portugueses, as comemorações do Dia do Bombeiro Português vão decorrer este ano em Portel, no distrito de Évora, e contam com a presença do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e do secretário de Estado da Protecção Civil, José Artur Neves.Em Junho de 2017, os incêndios que deflagraram na zona de Pedrógão Grande provocaram 66 mortos: a contabilização oficial assinalou 64 vítimas mortais, mas houve ainda registo de uma mulher que morreu atropelada ao fugir das chamas e uma outra que estava internada desde então, em Coimbra, e que acabou também por morrer. Houve ainda mais de 250 feridos.