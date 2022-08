Bombeiro de Óbidos morre no combate às chamas nas Caldas da Rainha

Um bombeiro da corporação de voluntários de Óbidos morreu esta tarde de ataque cardíaco durante o combate a um incêndio em Landal, Caldas da Rainha.







Ricardo Ponte/Cofina

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A morte foi confirmada pela Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) e pelo Governo.De acordo com o Correio da Manhã , o operacional de 52 anos foi assistido por colegas mas o óbito acabou por ser declarado.Em comunicado, o ministro da Administração Interna José Luís Carneiro diz ter recebido "com muita tristeza a notícia da morte do bombeiro Carlos Antunes, Subchefe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Óbidos, vítima de doença súbita, durante as operações de combate ao incêndio que deflagrou esta tarde em Landal, Caldas da Rainha, distrito de Leiria". O ministro deixou os pêsames "à família, aos amigos, ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Óbidos e a todos os bombeiros e agentes de proteção civil que combatem os incêndios em Portugal"."Neste momento de tristeza e de consternação para todos os portugueses deixo, em nome do Governo, uma palavra de profunda gratidão a todos os homens e mulheres que colocam a sua vida em risco para defender a vida dos seus concidadãos, dos seus bens e do património natural do nosso país. A forma generosa e altruísta com que integram este esforço nacional de defesa da floresta contra os incêndios merece o nosso mais sentido reconhecimento", termina a nota.O fogo em Landal teve início às 13h45. Está a ser combatido por 222 bombeiros, 61 veículos e oito meios aéreos, de acordo com a informação no portal da Proteção Civil às 16h43.A mesma fonte dá conta de cinco incêndios em curso em Portugal, sendo o da Covilhã o que envolve mais operacionais: 1.228, ajudados por 385 veículos e nove meios aéreos.