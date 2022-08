Incêndio na serra da Estrela : já são 25 os feridos

O incêndio que está a consumir o Parque Natural da Serra da Estrela já provocou três feridos graves e 19 feridos ligeiros, segundo as declarações do comandante nacional da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), André Fernandes. Esta terça-feira, durante a tarde, houve um acidente que envolveu carros de bombeiros que provocou mais dois feridos.







Nuno André Ferreira / LUSA

Assim sendo, já 25 pessoas tiveram de ser assistidas mas "nenhum dos feridos graves corre risco de vida".Para além disso, mais de mil pessoas já tiveram de ser retiradas das suas casas durante, por ordens das autoridades, perante a e deixaram muitos animais para trás. O IRA - Intervenção e Resgate Animal - tem estado no terreno a tentar encontrar estes animais.A associação refere que já resgatou sete animais, no entanto um dos cães que encontraram já estava morto pois tinha sido carbonizado. Os animais encontravam-se "em estado muito grave" e foram "encaminhados de imediato para o hospital veterinário mais próximo". Esta associação teve de abandonar o terreno mas a Associação Portuguesa de Busca e Salvamento vai manter 10 operacionais no local.Neste momento existem três frentes ativas que estão a preocupar as autoridades, no local encontram-se às 22:30 1315 bombeiros apoiados por 413 viaturas e 2 meios aéreos.Apesar do incêndio ter sido dado como controlado reativou esta segunda-feira e atinge os municípios de Manteigas, Covilhã e da Guarda. Estas reativações já levantaram muitas dúvidas sobre a sua origem e a polícia judiciária está a investigar o incêndio e as ativações para saber quais as suas causas.O fogo que se iniciou na madrugada do dia 6 de agosto parece não dar tréguas no seu décimo dia.