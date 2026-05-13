Bolt subiu tarifas traduzindo-se num aumento do rendimento dos motoristas

A 29 de março, motoristas e operadores TVDE protestaram em Lisboa unidos na reivindicação de três pontos-chave: defesa do aumento das tarifas por parte das plataformas, contra a intenção de, na revisão da lei 45/2018, os táxis fazerem TVDE e na chamada de atenção ao Governo para um apoio ao combustível.

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A Bolt subiu o valor das tarifas em várias zonas da Grande Lisboa, o que se traduz num aumento do rendimento dos motoristas de TVDE, disse esta quarta-feira à Lusa o diretor-geral da plataforma em Portugal.



TVDE Vitor Mota/ Medialivre

"Nós subimos os preços nas várias zonas da Grande Lisboa e chega a ser 10%, sendo que há impactos fortes no preço mínimo no centro da cidade e no aeroporto", disse Mário de Morais, em conversa telefónica com a agência Lusa.

O aumento, de acordo com o responsável, vem no seguimento de "um movimento natural desta altura do ano", tendo sempre atenção quanto "à dinâmica da procura e da oferta e garantir que os preços estão adequados à altura do ano".

Para Mário de Morais trata-se de uma medida que já teve uma primeira fase em março, "com o aumento dos preços mínimos", e agora, "no início de maio, o aumento geral dos componentes [tempo, quilómetro e nas várias categorias]".

"Fizemos mais uma vez, temos feito todos os anos, temos evitado grandes descidas, porque também os custos têm aumentado no setor em geral, e voltámos a fazê-lo", explicou.

Com a medida, que foi implementada na terça-feira ao final do dia, os motoristas "estão agora a receber mais", tendo em conta que houve um "aumento de preços geral", de acordo com Mário de Morais.

Segundo o responsável, e embora dependendo das áreas, o valor das viagens está agora "mais próximo" de uma das reivindicações dos motoristas TVDE (Transporte Individual e Remunerado de Passageiros em Veículos Descaracterizados a partir de Plataforma Eletrónica).

"Por exemplo, no aeroporto até está acima do que é reivindicado. O preço mínimo do aeroporto está nos 6,75, qualquer pessoa que utiliza a aplicação conseguirá ver, e eles [motoristas] pedem 5 euros, portanto, está bastante acima", adiantou Mário de Morais, acrescentando tratar-se de uma zona onde a Bolt quer "a aceitação mais rápida e mais eficaz, também para descongestionar o aeroporto".

"Faz parte do nosso com propósito de melhorar o movimento e, portanto, temos que atuar nesse sentido", salientou.

Mário de Morais explicou ainda que o centro da cidade de Lisboa "está muito perto do valor", embora nas áreas mais longes "ligeiramente abaixo", mas esta dinâmica "vai sempre acontecer" porque para a plataforma "é preferível que os motoristas tenham viagens para aceitar do que estarem parados à espera de uma viagem".

O responsável adiantou também ser expectável que, até ao Verão, possam existir mais aumentos, lembrando que estes têm "muito a ver com as dinâmicas de mercado" e adiantando que vão ser estendidos a todo o país "nas próximas semanas".

Segundo os dados oficiais na plataforma criada pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, em colaboração com a UBER e a Bolt, para monitorizar a atividade dos TVDE, no mês de março estavam registados 39.615 motoristas certificados ativos e o número de operadores ativos totalizava 14.649.

A 29 de março, motoristas e operadores TVDE protestaram em Lisboa unidos na reivindicação de três pontos-chave: defesa do aumento das tarifas por parte das plataformas, contra a intenção de, na revisão da lei 45/2018, os táxis fazerem TVDE e na chamada de atenção ao Governo para um apoio ao combustível.

Mais de sete anos após a entrada em vigor, a revisão da lei que estabelece o regime jurídico dos TVDE passou, em meados de março, no parlamento à especialidade com aprovação dos projetos do PSD e CDS-PP, estando assim mais perto uma revisão àquela que ficou conhecida como "lei Uber" e que já levou a vários protestos de motoristas do setor em defesa das condições de trabalho.