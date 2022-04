A PSP anunciou que os agentes iam passar a controlar a velocidade excessiva dos condutores através dum novo radar. Na verdade era uma piada do 1 de abril. O objetivo é alertar para a sinistralidade.

25 de março Débora Calheiros com Ana Bela Ferreira

“Body Radar” era a mentira do 1 de abril da PSP

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou hoje que todos os polícias em funções operacionais iriam estar equipados com um novo aparelho tecnológico portátil. O "Body Radar", como lhe chamaram, ia permitir aos agentes controlarem "em qualquer momento e local, os veículos que circulam em excesso de velocidade", escreveu o Gabinete de Imprensa e Relações Públicas PSP.





Muitos jornais publicaram a notícia como se fosse verdadeira, mas afinal era uma brincadeira, já que é dia 1 de abril - dia das mentiras. O objetivo da PSP é alertar para a necessidade de reduzir drasticamente a sinistralidade rodoviária. "No ano transato, o excesso de velocidade foi fator responsável por 75% dos acidentes de viação com mortos e feridos graves," escreveram as autoridades.Nos últimos três anos os mais de 154 mil acidentes rodoviários resultaram em 260 vítimas mortais.