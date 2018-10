O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda questionou hoje o Governo sobre a forma como é feita a recolha de animais no município de Resende e como são acondicionados num espaço "abaixo do nível de estrada".

"Situa-se imediatamente ao lado do Matadouro Municipal de Resende, abaixo do nível da estrada, não muito longe do centro da vila e não obedece a qualquer norma legal dos Centros Oficiais de Recolha (CRO), previstas na Portaria n.º 146/2017", refere um comunicado do Bloco de Esquerda (BE).



O mesmo documento diz que, segundo a Direcção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), "é uma instalação não registada para o acolhimento de animais recolhidos pelos municípios, com uma antecâmara e duas jaulas".



"Temos conhecimento de que existem denúncias ao SEPNA e os denunciantes salientam que não existe qualquer critério para a organização deste espaço e que os animais ali são colocados em conjunto, estejam doentes ou saudáveis, sejam machos, fêmeas, crias ou adultos", lê-se.



O BE refere no comunicado que "a Câmara de Resende não disponibiliza qualquer informação ao público, quer sobre o funcionamento, quer sobre sinalização e identificação do canil, quer sobre política de adopção dos animais" e que "os animais parecem ficar ali abandonados durante dias e com feridas visíveis e sem qualquer acompanhamento veterinário".



Em Julho, o Bloco de Esquerda questionou o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural sobre "situações reportadas quanto à recolha de animais por parte do município de Resende de forma ilegal e que atenta contra a garantia do bem-estar" dos animais.



Agora, e tendo em conta que o BE considerou as respostas do Ministério da Agricultura "muito vagas e evasivas", questionou o Ministério da Administração Interna sobre o "número de registos de denúncias" que o SEPNA tem recebido e "qual o resultado das inspecções realizadas" no local.



O grupo parlamentar também quer saber "se o município de Resende recebeu apoio, e de quanto", no âmbito do Programa de Concessão de Incentivos Financeiros para a construção de canil e "se já existe projecto e, se existe, para quando a construção?".



Neste sentido, questionam ainda se "tem havido diálogo" entre a Direcção Geral das Autarquias Locais (DGAL) e a DGAV "na articulação da aprovação dos projectos e do financiamento necessário de forma a garantir uma correta atribuição e execução dos projectos", refere o comunicado.