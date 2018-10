Mas, para Joana Mortágua, além de desnecessárias, as dragagens no estuário do Sado também constituem um "crime ambiental" de consequências imprevisíveis.



"Já temos a serra da Arrábida que não foi reconhecida como património da UNESCO devido à cimenteira. Se permitirmos que se façam estas dragagens estamos também a colocar em causa o património ambiental do estuário do Sado e qualquer dia não temos nada", frisou.



Tal como o BE, também o Clube da Arrábida, que representa centenas de moradores e utentes das praias da Arrábida, e as associações ambientalistas Zero e Quercus, e a cooperativa de pescadores Sesibal, que convocaram uma manifestação de protesto para as 16:00 de sábado, no jardim Luís da Fonseca, em frente ao INATEL de Setúbal, contestam a realização das dragagens de alargamento e aprofundamento do canal de navegação, que dizem ser "o maior atentado ambiental alguma vez cometido no rio Sado".



Os promotores desta manifestação acusam a APSS (Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra) de querer "transformar Setúbal num porto de águas profundas, como o porto de Sines, retirando ao rio Sado 6,5 milhões de metros cúbicos de areia".



Entre outros argumentos, alegam que as dragagens não só vão contribuir para a diminuição do areal das praias da Arrábida, como vão colocar em risco a sobrevivência da já reduzida e protegida colónia de golfinhos-roazes do Sado e as pradarias marinhas, que são um `berçário´ para centenas de espécies de peixes.

O Bloco de Esquerda vai pedir esclarecimentos à ministra do Mar e ao presidente da APA sobre as dragagens no canal de navegação no rio Sado, contestadas por vários setores da sociedade civil setubalense, anunciou o partido."Ainda hoje vamos entregar um requerimento a pedir a presença da ministra do Mar e do presidente da APA [Agência Portuguesa do Ambiente] na Assembleia da República, porque não percebemos como é possível que o governo tivesse dado autorização para estas dragagens", disse à agência Lusa Joana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda (BE) eleita por Setúbal."A comunidade portuária considera que o canal de navegação garante a sustentabilidade da atividade económica por muitos anos, pelo que não se compreende a realização destas dragagens em nome de um suposto desenvolvimento económico", acrescentou.