Berardo tem de pagar caução de 5 milhões para sair em liberdade

O Ministério Público pediu uma caução de cinco milhões de euros e o juiz de instrução criminal, Carlos Alexandre, deu-lhe razão. Berardo tem agora dez dias para proceder ao pagamento, mas deverá sair desde já em liberdade.





Joe Berardo e o advogado André Luiz Gomes foram presentes ao Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, na quinta-feira, mas o empresário não prestou declarações ao juiz Carlos Alexandre.

Além de Berardo e de Luiz Gomes, foram constituídos arguidos, no âmbito do processo, Renato Berardo, filho de Joe Berardo, e Carlos Santos Ferreira, ex-presidente da CGD entre 2005 e final de 2008. Está também a ser investigada Sofia Catarino, colaboradora de André Luiz Gomes no escritório de advogados. No rol de arguidos, existem também várias entidades do grupo Berardo: entre elas, estarão a Fundação José Berardo e a Metalgest, que receberam créditos elevados da CGD, BCP e BES, e a Associação Coleção Berardo.