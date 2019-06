A culpa do prédio é de Fernando Coutinho Às nove horas desta segunda-feira, os últimos moradores do prédio Coutinho, em Viana do Castelo, deviam abandonar as suas casas e entregar a chaves à VianaPolis, a sociedade responsável pela demolição do edifício e construção de um novo mercado municipal.

No exterior do prédio, onde a policia alargou desde quinta-feira o perímetro de segurança, conseguem-se ouvir as marteladas que vêm do interior do edifício composto por um total de 105 frações.O Edifício Jardim, localmente conhecido como prédio Coutinho, tem desconstrução prevista desde 2000, ao abrigo do programa Polis, mas a batalha judicial iniciada pelos moradores travou aquele projeto iniciado quando era António Guterres primeiro-ministro e José Sócrates ministro do Ambiente.Para o local onde está instalado o edifício está prevista a construção do novo mercado municipal da cidade.