O Benfica quer Rui Pinto a responder pelo acesso aos mails dos "encarnados". Foi já pedida a extensão do mandado de detenção europeu e da decisão europeia de investigação, com vista à verificação de se no material apreendido pelas autoridades há matéria que diga respeito ao clube da Luz.



Este pedido é enviado ao Ministério Público, mas como Rui Pinto já invocou o princípio da especialidade – que não aceita ser ouvido por outras situações que não o caso Doyen – cabe agora à Hungria decidir. Tem então de ser remetido novo pedido para Budapeste e tem de ser indicado que existem indícios de que foi Rui Pinto quem acedeu às contas do Benfica.



