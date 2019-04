O clube de Lisboa vai apresentar um vídeo que considera ser prova de que Franciso J. Marques teve apoio da administração do FC Porto. Benfica pede 17,7 milhões.

O Benfica está a reunir provas contra a SAD do FC Porto, para garantir que o clube rival é condenado no processo cível interposto pela SAD benfiquista. O clube da Luz quer receber 17,7 milhões de euros.



No julgamento o Benfica vai apresentar um vídeo que tenta ligar a direção do FC Porto à divulgação de emails de contas afetas ao clube no âmbito do que ficou conhecido como "Caso dos emails". No vídeo é possível ver Francisco J. Marques a agradecer à administração do clube o apoio na divulgação dos emails.



