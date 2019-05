O conselho já tinha feito esta proposta aquando da aprovação da lei, mas não foi acautelado que "apenas pode ser gestante de substituição a mulher que seja mãe de, pelo menos, uma criança por si gerada" e se "sinta realizada" para "encarar a gestação como um projeto pessoal de outra mulher e não seu, porque o seu já foi realizado", disse Carla Rodrigues.



A lei deve aplicar-se também apenas "a cidadãos nacionais e a apátridas e estrangeiros a viver em Portugal" para "evitar, de alguma forma, que a lei seja criada e provoque uma afluência a Portugal de turismo reprodutivo", tendo o conselho "sérias dúvidas que isso seja benéfico para Portugal, para o sistema de saúde" e para a gestação de substituição".



As restantes propostas prendem-se com a excecionalidade do recurso à gestação de substituição, que só deve abranger casos de ausência de útero, lesão ou doença que impeça definitivamente a gravidez da mulher, e a pré-avaliação da aptidão psicológica da gestante e dos beneficiários.



O grupo de trabalho está a ouvir várias entidades sobre o projeto-lei do Bloco de Esquerda sobre a gestação de substituição - apresentado na sequência do chumbo do Tribunal Constitucional a várias normas da lei -, que prevê que a gestante possa anular o seu consentimento até ao momento de registo da criança.



Para Carla Rodrigues, o projeto do BE suscita "muitas dúvidas, muitas preocupações e muitos receios" sobretudo a norma que prevê o arrependimento da gestante.



"O projeto visa dar um enquadramento legal àquilo que foi o acórdão do Tribunal Constitucional, mas há cuidados e previsões que entendemos que devem constar da lei para proteção não só do instituto da gestação de substituição, mas também para proteção da gestante, dos beneficiários e sobretudo da criança que vier a nascer", defendeu.



No seu entender, a proposta "padece de alguns vícios", a que o TC de alguma forma obrigou, que "podem ser minimizados, mitigados" com as propostas apresentadas.



"Depois do acórdão do TC nada poderia ser como dantes e não basta alterar apenas cirurgicamente os artigos" declarados inconstitucionais, é preciso fazer uma intervenção mais abrangente para minimizar estes vícios", defendeu.



Carla Rodrigues apontou como "primeiro grande vício" a introdução de um desequilíbrio grave na relação entre o casal e a gestante, porque "os direitos da gestante impõem-se sobre os direitos do casal".



Outro vício é relegar para segundo plano os direitos da criança, cuja identidade genética é desvalorizada se a gestante se arrepender, além da indefinição do seu destino quando nasce e nos dias seguintes.



"A criança durante um período não tem pai nem mãe, não tem um destino definido, isto é pernicioso e inclusive violador da convenção universal dos direitos universais da criança", salientou.



O terceiro vício é que "a lei como está é potenciadora de conflitos" legais e até pessoais entre a gestante e o casal, em tudo contrário ao princípio que deve estar na essência da gestação de substituição".



As propostas apresentadas baseiam-se na experiência dos conselheiros, mas também na experiência dos nove processos que deram entrada no CNPMA durante o período em que a lei vigorou e dos quais foi "possível extrair muitas conclusões sobre aquilo que queremos ou não para a gestação de substituição em Portugal".



"Foi com a experiência destes processos que pedimos ao legislador que atentasse bem nestas restrições que sugerimos para da gestação de substituição", vincou.

