Os empresários da restauração já têm as datas fixadas: a 5 de abril abrem as esplanadas até máximo de quatro pessoas. Mas com horários restritos: até às 22 horas durante a semana e até às 13h no fim-de-semana e feriados. Depois a 19 de abril, já os restaurantes, cafés e pastelarias podem ter um máximo de 4 pessoas ou 6 em esplanada. A 3 de maio já aumenta o número de pessoas em esplanadas mas sem limite de horário. "Quando mais depressa fosse, melhor. Mas nenhum empresário quer abrir para voltar a fechar", diz à SÁBADO o porta-voz do movimento Pão e Água, Ricardo Tavares. Segundo o empresário, "estas medidas deviam ter sido apresentadas em conjunto com os apoios financeiros vão ser lançados pelo Governo. Acredito que o ministro da Economia o faça em breve."



O empresário frisa ainda que "nenhum de nós quer viver dos subsídios, queremos trabalhar e dinheiro do nosso trabalho". O porta-voz do Movimento Sobreviver a Pão e Água - Movimento de luta Nacional, pelos direitos de todos os setores de Restauração, Bares, Discotecas, Turismo, Eventos, Cultura e Artistas fez greve de fome à porta da Assembleia da República, durante uma semana, em dezembro de 2020. Agora, acredita num verão melhor. "Já teremos a população de risco vacinada e com os números a descer, deverá melhorar."



No entanto, não deixa de criticar o facto de no plano de desconfinamento não ter sido sequer referida a situação dos bares e discotecas. "Foram completamente ignorados. Penso que deveriam ter ido mais além e não esquecer outros sectores. Por exemplo, fazer como em Londres quando se fala em abrir discotecas em junho. Nós esperávamos que isso acontecesse."