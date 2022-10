Discoteca Berghain pode fechar antes de 2023

As mais lidas GPS

O encerramento da sua gravadora de música e agência de reservas Ostgut Ton, foi anunciado no início deste mês.

Vários rumores indicam que a discoteca Berghain vai fechar as suas portas para sempre ainda este ano. A lendária discoteca de Berlim está aberta desde 2004 e a sua continuidade tem sido alvo de várias especulações depois do encerramento repentino da sua editora discográfica de música e agência de reservas Ostgut Ton, no início deste mês.