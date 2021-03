Lista de deputados vacinados em segredo num 'envelope lacrado'

"Discrição máxima". No final da conferência de líderes desta quarta-feira, dia 10 de março, a vice-presidente da Assembleia da República (AR), Edite Estrela, pediu informalmente ao líder do grupo parlamentar do PSD, Adão Silva, para lhe entregar a lista de deputados vacinados num "envelope lacrado" — "e garantiu confidencialidade."



"A sra. vice deu-me uma determinada quantidade de vacinas para o grupo parlamentar do PSD e pediu-me para lhe entregar a lista dos que devem ser vacinados dentro de um envelope lacrado", explicou o deputado social-democrata à SÁBADO.



Segundo o líder parlamentar laranja, a listagem (que é secreta) contém "os que tinham dito que sim" à lista inicial apresentada pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e "os que entretanto clarificaram" a sua posição. Recorde-se que dezenas de deputados tinham recusado vacinar-se e, em três dias, passou a lista de 50 deputados prioritários passou para 35. Entretanto, alguns deputados do PSD recuaram nas suas posições e, afinal, aceitaram ser vacinados.