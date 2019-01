Os incêndios por curto-circuitos, os detidos numa manifestação que não eram habitantes do bairro e o vandalismo que não está relacionado com as agressões policiais.

Muita tinta tem corrido nos últimos dias relativamente às alegadas agressões policiais no Bairro da Jamaica, Seixal, e as suas consequências na capital e em Setúbal. Vários incidentes dispersos têm perturbado as noites da capital desde que um vídeo da atuação policial naquele bairro foi divulgado nas redes sociais. E apesar de haver muitas teorias que relacionam os casos, a PSP afirma que está a tratar cada um como se de incidentes isolados e sem relação se tratassem.



Manifestantes detidos não eram habitantes do Bairro da Jamaica

Após a manifestação contra a violência policial no Bairro da Jamaica, Seixal, em frente ao Ministério da Administração Interna na segunda-feira, em Lisboa, quatro pessoas foram detidas na sequência do apedrejamento de elementos da PSP por participantes no protesto, convocado para dizer "basta à violência policial" e "abaixo o racismo".



A manifestação dispersou depois dos manifestantes terem, alegadamente, agredido agentes policiais com pedras. As autoridades, entre eles a unidade de polícia de choque da PSP, terão então disparado balas de borracha para acalmar os ânimos.



Os quatro detidos na segunda-feira em Lisboa nos confrontos têm julgamento sumário marcado para 7 de fevereiro.



Dos quatro detidos, todos homens, de 23, 27, 28 e 31 anos, nenhum mora no bairro de Vale de Chícharos (conhecido por Jamaica), sendo residentes nos concelhos do Seixal, de Loures, de Oeiras e de Sintra (Cacém).



Desacatos desta terça-feira

A esquadra da PSP no bairro da Bela Vista, em Setúbal, foi atingida na madrugada desta terça-feira por três cocktails molotov e, durante a noite desta segunda-feira, na Póvoa de Santo Adrião e Odivelas, distrito de Lisboa, foram incendiados caixotes do lixo e viaturas, segundo a PSP.



Os incêndios na Póvoa de Santo Adrião e Odivelas, Lisboa, segundo a polícia, não estarão ligados aos distúrbios no Seixal, afirmou a polícia, apesar de um dos moradores que viu a sua viatura incendiada dizer existir uma relação com os mesmos.



Incêndio em Camarate e Sintra

Esta terça-feira, um incêndio deflagrou em Camarate, tendo quatro carros sido consumidos pelas chamas. A Polícia de Segurança Pública (PSP) informou que os incêndios nos quatro veículos não estão, de forma alguma, ligado às alegadas agressões entre polícias e moradores do Bairro da Jamaica. A PSP informou mesmo que estes incêndios não tiveram qualquer origem criminosa e que as chamas foram causadas por uma anomalia no sistema elétrico de uma das viaturas. "A pronta intervenção conjugada dos polícias e dos bombeiros de várias corporações permitiu controlar todos os focos de incêndio e evitar males maiores", acrescentaram as autoridades.



Na mesma noite, foram registados mais incêndios a partir das 23h30 e até à madrugada desta quarta-feira. Num comunicado, a PSP informa ter registado no Cacém/Massamá/Queluz 13 ecopontos e um caixote do lixo incendiados; em Loures três ecopontos incendiados; em Setúbal sete caixotes do lixo incendiados e uma viatura danificada. Ainda não foi detido ou identificado nenhum suspeito.