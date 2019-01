Jovens têm idades entre os 13 e os 16 anos. Meios policiais foram atingidos com pedras e um dispositivo incendiário em Loures mas nenhum agente ficou ferido.

A PSP deteve um menor pelos incêndios "presumivelmente de origem criminosa em caixotes do lixo e ecopontos, em vários concelhos do distrito de Lisboa e Setúbal", e identificou outros dois, indicou esta força de segurança em comunicado.



Entre as 23h30 de dia 23 de Janeiro e as 7 horas de hoje, um menor de 16 anos foi detido em Setúbal. Outros dois, de 13 e 14 anos, foram identificados e entregues aos pais.



A PSP frisa ainda que em Setúbal, foi incendiado um autocarro que estava estacionado na via pública. Trata-se de um autocarro da TST - Transportes Sul do Tejo - que foi incendiado na madrugada desta quinta-feira em Setúbal.



"Em Loures, na sequência de ocorrência por incêndio de um caixote do lixo, os meios policiais foram atingidos com pedras e um dispositivo incendiário, tendo resultado danos no capot e a quebra do vidro pára-brisas de uma viatura policial mas sem registo de ferimentos nos elementos policiais", relata a PSP.



"A Polícia de Segurança Pública salienta que as ações criminosas relatadas constituem crimes de resistência e coação à autoridade, dano qualificado e incêndio, situações que afetam diretamente o bem-estar e qualidade de vida das populações, e passíveis de ser punidas com pena de prisão", lê-se no comunicado, salientando que quer identificar e deter os suspeitos da prática dos crimes.



O Comando da PSP de Lisboa registou, esta madrugada, uma dezena de ocorrências de distúrbios na área metropolitana da capital. Todas estiveram relacionadas com incêndios em caixotes e ecopontos do lixo, a maioria das quais registadas nas zonas de Agualva e Algueirão-Mem Martins, no concelho de Sintra.