O magistrado Rómulo Augusto Mateus vai substituir Celso Manata como novo diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Justiça.Segundo a nota ministerial, o procurador-geral adjunto Celso Manata "terminou a comissão de serviço" à frente da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, "não tendo pedido a sua renovação e retomando as suas funções no Ministério Público".O seu sucessor é também magistrado do Ministério Público.