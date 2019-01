Tal como o Polígrafo noticiou, "largas dezenas de agentes da PSP" fizeram publicações com discurso de ódio e incitamento à violência. Ao assessor do Bloco deixam comentários como: "porco", "tiro no centro da testa", "esse verme que vá para a terra dele". Para a deputada bloquista e vereadora da Câmara Municipal de Almada também há ameaças e adjectivos: "Esta gaja devia era de levar nos cornos"; "Metam-me fechada numa sala só com ela"; "Essa javarda quer é votos dessa gente miserável, carga neles!".Muitos dos comentários citados pelo Polígrafo vêm das páginas "Carro de Patrulha 1" e "Carro de Patrulha 2" e o perfil "Charlie Papa". Àa PSP sublinhou que "já denunciou oficialmente estas páginas - através da pagina oficial da PSP – à administração do Facebook, classificando-as de 'incitadoras ao ódio/violência' e sugerindo que devem ser banidas da rede"."A PSP pugna pelo respeito de todos os cidadãos e pela garantia dos direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos de igual modo, não pactuando com comportamentos violadores da lei, de natureza racista, ou de discurso de ódio e incitadores à violência, comportamentos que não são compatíveis com a função policial", concluem.Esta animosidade nas redes sociais contra Mamadou Ba e Joana Mortágua acontece após reagirem aos confrontos no Bairro da Jamaica este domingo, onde a equipa de intervenção rápida da PSP entrou em confrontos com moradores, tendo um suspeito arremessado pedras contra os agentes. O assessor do Bloco criticou a atuação da polícia, classificando-a como "bosta da bófia", enquanto a deputada bloquista escreveu no Twitter que os responsáveis pela "violência policial" "podem ir começando a pensar em desculpas mas não há explicação para isto".

Esta quarta-feira, o dirigente do movimento SOS Racismo, Mamadou Ba, lamentou esta quarta-feira o ódio derivado das suas duras críticas à intervenção policial no bairro da Jamaica, no Seixal, no passado domingo. Em entrevista ao Jornal de Notícias, afirma estar "a viver os piores dias da minha vida" e que teme pelo que lhe possa acontecer.



"Há muito anos que recebo insultos, quase todos eles passando pela animalização do negro, nada no entanto que se compare à violência que estou a viver há dois dias", afirmou o também assessor do Bloco do Esquerda na Assembleia da República.