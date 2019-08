O presidente da Federação Académica do Porto disse hoje que o "Bairro Académico", a primeira cooperativa de habitação da academia do Porto, com a oferta de mil camas estudantis, vai abrir em 2021 junto ao polo universitário da Asprela."A ideia será lançar a primeira pedra até setembro [deste ano], sendo que em 2021 o objetivo é estar pronto", disse hoje João Pedro Videira, presidente da FAP, numa entrevista à Lusa no âmbito da abertura do ano letivo 2019-2020, no dia 16 de setembro, e onde se prevê a chegada de milhares de jovens portugueses e estrangeiros para estudar na cidade.O presidente da FAP avançou que o projeto prevê a oferta de "mil camas para estudantes" em terrenos pertencentes à Santa Casa da Misericórdia, junto ao polo universitário da Asprela, que estavam ocupados pela atual Universidade Lusófona, mas cuja instituição vai libertar os terrenos para o novo "Bairro Académico".Em março transato, o presidente da FAP já tinha avançado à Lusa uma parceria entre a FAP e a Santa Casa da Misericórdia do Porto que iria criar o projeto "Bairro Académico e que seria uma "verdadeira experiência de inovação social" e uma "solução própria" da academia no âmbito das residências estudantis.