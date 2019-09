Um homem de 70 anos que esteve emigrado na Alemanha aproveitou-se da sua situação económica desafogada - sobretudo por ter uma piscina em casa - para atrair quatro crianças das quais abusou sexualmente, numa freguesia do concelho de Tondela. Os crimes aconteceram em 2015, ano em que abusou de uma outra criança, na ecopista do Dão. O coletivo do Tribunal de Viseu condenou-o, na sexta-feira, a oito anos de prisão pelo abuso das cinco meninas.Leia mais no Correio da Manhã