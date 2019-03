Em entrevista à TVI, conduzida por Miguel Sousa Tavares, Marcelo Rebelo de Sousa fez um balanço dos três anos de mandato como Presidente da República.





O Presidente começou por se dirigir à queda de popularidade que o afetou no último mês: "A última sondagem saída anteontem dá 81% de popularidade. Se isso é queda, não é propriamente uma coisa que cause depressão", afirmou, desvalorizando o assunto."Para as sondagens [de popularidade] andarem nos 70% é porque há uma fatia muito importante do centro-direita que tem um juízo positivo sobre mim, uma vez que há um eleitorado mais à esquerda que nunca irá apoiar uma candidatura minha", explicou.

Na mesma esfera do estilo presidencial que tem mantido, o Presidente dividiu o próximo ano em três partes: o primeiro irá até às eleições e é "de protagonismo dos partidos". Seguir-se-á o "período importante, de transição" com a formação de um ano governo. Só depois, irá tomar uma decisão sobre a sua possível recandidatura.



Sobre o resto do seu mandato como Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa descreveu que a restante presidência incluirá o protagonismo dos partidos para a época eleitoral, a formação de um novo governo e, por fim, tomará a decisão de se recandidatar ou não à presidência, baseado em dois aspectos: estar bem de saúde saúde e haver um panorama que seja idêntico àquele que o levou a ser candidato em 2015. "E das duas uma, ou sou candidato, e se for candidato não vou utilizar a presidência para a campanha eleitoral, terei o recato de apenas fazer aquilo que tenho a fazer na política externa, ou não sou candidato e saberei sair de forma discreta para deixar o palco aos candidatos", reforçou.

Marcelo Rebelo de Sousa recordou o período dos primeiros seis meses em que chegou à Presidência da República em que "havia, de facto, uma parte do país que não perdoava o Governo, que só pensava que ele caísse rapidamente".

Relativamente aos alertas de populismo e os perigos eleitoralistas que fez, Marcelo respondeu imediatamente que não iria "entrar nesse comentário. Isso era entrar no jogo político pré-eleitoral".



O Chefe de Estado alertou também para a mudança do ciclo económico previsto: "Financeiramente estamos preparados. Temos uma 'almofada' em termos orçamentais que, havendo bom senso, permite encarar a evolução do mercado. Depende, claro, de muita coisa que não tem a ver connosco", disse, referindo como fatores de desaceleração económica o Brexit e a guerra comercial entre os EUA e a China.



Questionado por Miguel Sousa Tavares sobre o que falta para Portugal sair da "cepa torta" em termos de desenvolvimento económico, o Presidente sugeriu três ideias. A primeira prende-se com a "falta de consensos de regime": "não é compreensível como é que em matérias básicas como a Justiça, a Segurança Social ou a Saúde há sempre a tentação de mudanças de governo para governo e não há capacidade de antecipação e estabilização", diz. Em segundo lugar, "falta haver uma atenção dos protagonistas políticos à reforma do Estado. Por último, "falta haver uma capacidade de antecipação e de fortalecimento da sociedade civil".



Durante a entrevista, foi ainda mencionado os momentos de maior tensão entre o Presidente e o Governo, durante os incêndios de 2017. Nesta altura, Marcelo fez um ultimato: ou se daria prioridade à reforma florestal e prevenção de incêndios ou teria que "exercer todos os seus poderes", levando à demissão da ministra da Administração Interna. "Falei porque entendi que a maioria esmagadora dos portugueses olhava para o poder político como estando descolados da realidade. Eles não podem perceber que não podem morrer 100 pessoas e não haver uma mudança no estilo de vida. Eu não escondo que foi a única circunstancia que me levou a dizer aquilo que disse e que traduzido por miúdos é que se no ano seguinte houvesse uma situação idêntica, haveria dissolução do Parlamento", esclarece.

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou esta segunda-feira o diploma do Governo que contabiliza dois anos, nove meses e 18 dias de tempo de serviço na carreira dos professores. No diploma aprovado, o Presidente da República deixou espaço para que a Assembleia da República ainda conceda mais tempo de compensação aos professores, desde que não comprometa os limites de despesa do Orçamento do Estado para 2019.



Em dezembro de 2018, o Chefe de Estado vetou uma proposta feita pelo Governo sobre o tempo de contabilização da carreira dos professores e sugeriu que as negociações fossem retomadas com os representantes dos professores. O Executivo seguiu as indicações do Presidente, mas as negociações falharam.