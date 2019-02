Um homem condenado por violência doméstica conseguiu que o Tribunal da Relação de Lisboa lhe atribuísse a guarda partilhada das crianças que viram a mãe ser agredida.

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) atribuiu a guarda partilhada de duas crianças a um pai que foi condenado por violência doméstica e cujas agressões, provadas em tribunal, foram presenciadas pela filha mais velha. Esta decisão, tomada a 10 de janeiro, é considerada "pouco comum" pelo psicólogo da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), Daniel Cotrim.



O caso remonta à véspera de Natal de 2013. Então com 8 anos, a filha mais velha do casal assistiu a uma discussão entre os pais. No entanto, de acordo com o acórdão da Relação - que cita a condenação por violência doméstica -, a certa altura "sem que nada fizesse prever" o pai da criança colocou as mãos à volta do pescoço da companheira, deitando-a ao chão. A mãe tentou refugiar-se atrás da filha, mas de pouco serviu porque o pai passou por cima da menina e voltou a apertar o pescoço da mulher.



Em 2015, o casal separou-se. A mãe pediu guarda total dos dois filhos, sugerindo que o pai tivesse direitos de visita em fins de semana intercalados. Quando foi ouvida, a criança pediu para ficar a morar com a mãe e manter contacto frequente com o pai -, mas a justiça decidiu pela custódia partilhada. Sara, a mãe das crianças, recorreu da decisão e o TRL indeferiu agora o pedido, lembrando que a custódia partilhada era o melhor método e que a condenação a dois anos de prisão (com pena suspensa) por violência doméstica não era de "relevo para a decisão", já que foi ultrapassado o prazo de cumprimento da pena.



