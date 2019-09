Alcochete. Acusado corta pulseira eletrónica e está em fuga

Elton Camará, conhecido por Mamadu e Aleluia, cabecilha do núcleo da Juventude Leonina de Marvila, Lisboa, cortou a pulseira eletrónica que o obrigava a estar em casa a aguardar julgamento pela invasão da Academia de Alcochete e agressões a jogadores, técnicos e funcionários do Sporting.



