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Autocarro sem condutor embate contra edifício no Porto

CM 11:55
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Apesar do aparato, não há registo de feridos. Na deslocação, o autocarro abalroou uma moto e uma carrinha, que estavam estacionadas.

Um autocarro, sem condutor, embateu contra um edifício, esta manhã de quarta-feira, no centro da cidade do Porto. Ao que tudo indica, a viatura pesada de transporte de pesados estaria desgovernada.

Autocarro sem condutor choca contra edifício no Porto
Autocarro sem condutor choca contra edifício no Porto
Autocarro sem condutor choca contra edifício no Porto
Autocarro sem condutor choca contra edifício no Porto

Na deslocação, o autocarro abalroou, também, uma moto e uma carrinha, que estavam parqueadas.

O alerta foi dado cerca das 10h00 para a PSP, para um acidente rodoviário, na rua da Trindade. Apesar do aparato, não há registo de feridos.

A rua da Trindade está condicionada ao trânsito.

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