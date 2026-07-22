Autocarro sem condutor embate contra edifício no Porto

Viaja em blindados, não vai a restaurantes e mal vê os filhos: o procurador que escapa à máfia há 37 anos
Isabel Dantas
Apesar do aparato, não há registo de feridos. Na deslocação, o autocarro abalroou uma moto e uma carrinha, que estavam estacionadas.
Um autocarro, sem condutor, embateu contra um edifício, esta manhã de quarta-feira, no centro da cidade do Porto. Ao que tudo indica, a viatura pesada de transporte de pesados estaria desgovernada.
Na deslocação, o autocarro abalroou, também, uma moto e uma carrinha, que estavam parqueadas.
O alerta foi dado cerca das 10h00 para a PSP, para um acidente rodoviário, na rua da Trindade. Apesar do aparato, não há registo de feridos.
A rua da Trindade está condicionada ao trânsito.